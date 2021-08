Znamy los kolejnych ludzi Gowina. Szef Porozumienia ujawnia

- Pan minister Andrzej Gut-Mostowy poinformował mnie, że po pierwsze - nie wraca do klubu PiS, po drugie - jego dymisja jest definitywna, po trzecie - nie poprze "lex TVN", po czwarte - nie poprze tych złych rozwiązań podatkowych. Jeżeli chodzi o przynależność do koła Porozumienie, poprosił o jeszcze trochę czasu do namysłu - oznajmił szef Porozumienia, były wicepremier Jarosław Gowin w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Polityk pytany był również o Annę Dąbrowską-Banaszek. - Pani poseł nie jest członkiem Porozumienia i, wedle mojej wiedzy, pozostanie w klubie PiS - poinformował Gowin. Przypomnijmy, roszady personalne to konsekwencja decyzji Porozumienia o opuszczeniu Zjednoczonej Prawicy. Podjęto ją po odwołaniu Jarosława Gowina, na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego, z funkcji wicepremiera oraz ministra rozwoju, pracy i technologii.