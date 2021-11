"Znaleźliśmy się pod ścianą. I to na własne życzenie"

Dlatego tak ważne jest, by nie dać się sprowokować. I niezbędne jest zapewnienie właściwych warunków funkcjonariuszom i żołnierzom. Szalenie istotne jest to, by w tych miejscach szybko pojawiła się niezbędna infrastruktura - miejsce do spania i odpoczynku, jedzenie, ciepłe napoje. Potrzebne jest miejsce, w którym na chwilę będzie można wyciszyć te wszystkie emocje. I konieczna jest rotacja osób znajdujących się na granicy.