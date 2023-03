Znaleźli tunel pod więzieniem. Macedońskie MSW wydało oświadczenie

W Macedonii Północnej doszło do niemałego skandalu. We wtorek pod więzieniem Idrizova w stolicy kraju odnaleziono tunel, który miał służyć skazanym do ucieczki. Nagranie z tego zdarzenia udostępniła agencja Reutera. Na szczęście administracja obiektu w porę natrafiła na to znalezisko i powiadomiła o tym przełożonych. Sprawa jest poważna, ponieważ do śledztwa wkroczyło macedońskie MSW, które sprawdza każdy szczegół całej sytuacji. W oświadczeniu ministerstwa podano, że tunel ma około jednego metra głębokości i 40 metrów długości. Do tej pory ustalono, że przy kopaniu tunelu brało udział ośmiu więźniów skazanych głównie na co najmniej 10 lat lub dożywocie.