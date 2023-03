Znaleźli to na uniwersytecie. Nie wierzyli własnym oczom

Niepublikowane utwory jednego z pionierów muzyki gospel odnalezione na Uniwersytecie w Pittsburghu w USA. W archiwum uczelni muzykolog Christopher Lynch natrafił na 140 utworów Charlesa Henry'ego Pace'a. Były to negatywowe zdjęcia z nutami umieszczone na płaskiej metalowej płycie drukarskiej, na których od lat osiadał się kurz. Ekipa agencji Associated Press pojawiła się na miejscu i udostępniła nagranie z tego zdarzenia. - Mieliśmy około 140 utworów muzycznych, które nie występowały w żadnej innej bibliotece na świecie i mogły być całkowicie zagubione, z wyjątkiem tych materiałów, które mieliśmy w archiwum - przekazał Christopher Lynch na łamach agencji AP. Charles Henry Pace w 1936 r. przeniósł się z Chicago do Pittsburgha, gdzie założył Pace Gospel Choral Union, czyli zespół składający się z 25 śpiewaków, powiększany do około 300 na specjalne okazje. W latach 1941-1945 miał już 301 agentów zaangażowanych w sprzedaż jego pieśni i prawie 3 tys. bezpośrednich klientów wysyłkowych w USA, co czyni go jednym z najbardziej znanych wydawców muzyki gospel w Stanach Zjednoczonych.