Znaleziono porwaną 19-latkę. Ciało leżało na polu

W związku ze strzelaniną i porwaniem policja aresztowała 20-letniego Gabriela Esparzę, mieszkańca Whittier. Zatrzymano go w jego miejscu pracy w Lakewood pod zarzutem porwania i morderstwa. Policjantom udało się odnaleźć broń, z której strzelał do 19-letniej kobiety. Odzyskano także pojazd Esparzy, czyli białą Toyotę Tacoma z 2013 roku. Sprawa trafiła do prokuratury okręgowej Los Angeles w środę.