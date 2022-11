Znalazł czek na 4,5 mln euro. Za zwrot podziękowano mu żelkami

Anouar postanowił skontaktować się z Haribo, by zwrócić czek. Jeden z prawników reprezentujących firmę nawiązał z nim kontakt. Mężczyźnie polecono, by nie odsyłał dokumentu, ale zniszczył go i przesłał zdjęcie, jako potwierdzenie, że to zrobił. Znalazca postąpił zgodnie z prośbą przedstawiciela przedsiębiorstwa.