Żmije w Polsce. Jadowite węże pojawiły się w miejscu popularnym wśród turystów

Przełom kwietnia i maja to czas, w którym Podhale odwiedza wielu turystów. Wynika to m.in. z wysypu krokusów, które tworzą zachwycające, kwietne dywany - atrakcję regionu. Pracownicy TPN apelują o zachowanie uwagi i ostrożności podczas wypraw na górskie szlaki. "Często przypominamy Wam, by nie schodzić ze szlaku - robimy to z troski o krokusy, i z troski o Was" - przekazują za pośrednictwem mediów społecznościowych.