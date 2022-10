Zmiany we wpisach do księgi wieczystej. Kiedy dokonać wpisu? Notariusze zyskają nowe uprawnienia

Projekt zakłada także, że od woli strony zależeć będzie to, czy wpisu dokonać ma notariusz, czy jak to ma miejsce dotychczas referendarz sądowy. Istotnym założeniem jest także możliwość złożenia skargi do sądu rejonowego na wpis dokonany przez notariusza. Ministerstwo Sprawiedliwości chce dodatkowo zwiększyć nadzór nad notariatem. Resort argumentuje to tym, że w momencie zyskania przez notariuszy nowych uprawnień, wzmaga się potrzeba kontroli. Według nowych przepisów Minister Sprawiedliwości miałby możliwość zawieszenia notariusza w określonych przypadkach.