Ujawniamy plany oszczędnościowe kancelarii prezydenta, premiera i Sejmu

W tym miejscu warto podkreślić, że inni liderzy państw UE apelują w orędziach do obywateli swoich krajów o to, by oszczędzać energię. W ubiegłą niedzielę w nadzwyczajnym wystąpieniu telewizyjnym zrobił to premier Czech. Czy zdecyduje się na to premier Morawiecki? Nie ma na razie decyzji w tej sprawie.