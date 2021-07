Zmiany w szczepieniach. Adam Niedzielski ogłosił szczegóły

Jednak coraz częściej do mediów przebijają się informacje o rozszerzeniu sposobu użycia certyfikatów szczepień. Podobnie jak we Włoszech, czy we Francji dokument ów miałby upoważniać obywateli do wejścia do wielu miejsc publicznych w tym barów, restauracji i centrów handlowych. Włoskie media donoszą, taka decyzja spowodowała, że znacznie wzrosło zainteresowanie szczepieniami.