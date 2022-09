Zmiany w skrzyżowaniach. Nowe przepisy dezorientują kierowców

Dotychczas skrzyżowanie definiowane było jako: "przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową, z drogą stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze lub z drogą wewnętrzną". Od 21 września 2022 roku definicja skrzyżowania zyskała nowe brzmienie. Jest to spowodowane nowelizacją ustawy o Rządowym Funduszu Dróg i innych ustaw, w tym ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zmiana pojęcia skrzyżowania ma wpływa na manewr wyprzedzania oraz na prędkość jazdy.