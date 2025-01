Zmiany w rządzie. Media: wiadomo, kto będzie nową wiceminister

Jak wcześniej ustaliła Wirtualna Polska nowym szefem resortu nauki zostanie dotychczasowy wiceminister aktywów państwowych Marcin Kulasek . Kulasek jest obecnie wiceministrem aktywów państwowych i sekretarzem generalny Nowej Lewicy. W poprzedniej kadencji Sejmu był przewodniczącym podkomisji stałej do spraw nauki i szkolnictwa wyższego.

Kontrowersje dotyczące Dariusza Wieczorka ujawniali w ostatnich tygodniach dziennikarze Wirtualnej Polski Patryk Słowik i Paweł Figurski. Do jednej z nich doszło na Uniwersytecie Szczecińskim, kiedy to szefowa związku zawodowego poinformowała ministra nauki o nieprawidłowościach, do których według niej dochodzi na uczelni, prosząc o zachowanie anonimowości. Mimo tego minister osobiście przekazał jej pisma rektorowi.