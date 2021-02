Zmiany w programie "Za życiem". Wdówik: nie chcemy wypuszczać bubli

- Jak się mówi chcemy, żeby te dzieci się rodziły, to musimy zmienić to, co działo się do tej pory, czyli, że niepełnosprawność oznacza wykluczenie rodzica oraz obniżenie standardu materialnego do granic ubóstwa- stwierdził Wdówik, dając do zrozumienia, że wsparcie osób niepełnosprawnych i ich opiekunów wymaga dodatkowych pieniędzy.