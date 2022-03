Zmiany w Konstytucji? Jest reakcja Kukiza na propozycję Morawieckiego

W poniedziałek w Kancelarii Premiera odbyło się spotkanie premiera z przedstawicielami opozycji. Mateusz Morawiecki zaprezentował na nim pomysły zmian w Konstytucji. O szczegółach mówił w programie "Tłit" lider Kukiz'15 Paweł Kukiz. - W Polsce wykształciła się dziwna fobia na punkcie niezmieniania Konstytucji. Konstytucji, która powstała w zupełnie innych czasach, innych warunkach politycznych. Konstytucji, która różni się od konstytucji USA tym, że jest wielkości dużego wydawnictwa encyklopedycznego. W USA konstytucja jest na jednej kartce. Takiej konstytucji jednokartkowej nie ma co ruszać, ponieważ ona określa ogólne zasady funkcjonowania państwa. Natomiast konstytucja, która została napisana w sposób tak szczegółowy, że aż do przesady - nie widzę powodów, żeby w jakichś punktach, które budzą kontrowersje, ją zmieniać. Tym bardziej że potrzebna jest do tego większość kwalifikowana w Sejmie. Więc jeżeli jest konieczność, to tak - należy ją zmienić, jeśli nie ma takiej konieczności, to nie ruszać - mówił. Kukiz podkreślił, że "jak najbardziej popiera zwiększenie wydatków na armię czy wywalenie w powietrze ruskich oligarchów". - Jeśli jest konieczność, by móc zwiększyć wydatki na armię, zabezpieczyć się przed ewentualną agresją Federacji Rosyjskiej, to jak najbardziej, jeśli jest taka potrzeba, trzeba Konstytucję zmienić. To samo dotyczy oligarchów i firm handlujących z Rosją - podsumował Kukiz.