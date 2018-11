Zmiany w dostępie do sanatoriów. Rząd pracuje nad zmianą przepisów

Rząd pracuje nad nowym projektem dotyczącym leczenia w sanatoriach. Kuracjusze będą mogli starać się o ponowne przyjęcie do sanatorium dopiero po roku. Seniorzy przewidują, że zmiany spowodują jeszcze większe wydłużenie kolejek.

Ministerstwo Zdrowia chce, aby osoby leczące się w sanatoriach mogły udać się na kolejną wizytę dopiero rok po zakończeniu poprzedniej. Resort tłumaczy, że co 12 miesięcy do NFZ wpływa pół miliona skierowań. Jedna trzecia dotyczy okresu krótszego niż rok od momentu ostatniego leczenia. Zmiany mają przyczynić się do "bardziej równomiernego i przejrzystego dostępu do świadczeń" - informuje "Super Express".