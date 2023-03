Zmiany w 500 plus? Szef klubu Lewicy o dwóch kierunkach

Robert Biedroń chce wprowadzić progi dochodowe dla świadczenia 500 plus. - Popieram stanowisko Roberta Biedronia. Nie wydaje mi się, by ktoś, kto zarabia 20 tys. zł miesięcznie, powinien pobierać 500 plus - komentował w programie "Tłit" szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski. - Dziś 500 plus nie wynosi tyle samo, co w 2016 i 2017 r. Uważam, że podwyżka kwoty powinna wynieść 200-300 zł, bo tyle inflacja z tego zjadła. To już połowa wartości programu z 2016 r. Wiem jedno, jeżeli mamy wprowadzać progi, to najbogatsi nie powinni z tego korzystać. Uważam, że 20 tys. zł to jest to granica, przy której 500 plus nie powinno być wypłacane - dodał.