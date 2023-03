Zmiany w 500 Plus? Minister sceptyczny

W sejmowych kuluarach słychać o pomysłach nowelizacji programu 500 plus. - Uczciwie powiem, że zarówno z fiskalnego punktu widzenia oraz z rozmów z Polakami, nie jest to temat, który pojawia się wśród oczekiwań - komentował w programie "Tłit" wiceminister finansów Artur Soboń. - 40 mld zł waży obecnie w budżecie państwa program 500 Plus. Mogę powiedzieć, że jestem sceptyczny wobec tego pomysłu. W ogóle nad tym dzisiaj nie pracujemy. Nie tyle będę przekonywał, czy coś jest bezpieczne, bo o wiele większą wiedzę ode mnie ma sam pan premier. Jest doskonale zorientowaną osobą w kwestii finansów. Będę raczej przekonywał do tego, że rozbudowa takich programów jak Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, czyli wsparcia finansowego rodzin w najwcześniejszym okresie wychowania dziecka, jest właściwszym kierunkiem niż rozbudowywanie tak szerokiego programu podnosząc kwoty świadczenia. Na pewno będą nowe pomysły w zakresie polityki społecznej i wsparcia Polaków - dodał.