Zmiany przegłosowane. Bez prawa jazdy przy sobie. Łatwiejsza i tańsza rejestracja aut

Bez prawa jazdy przy sobie. E - prawo jazdy

Osoby, które mają polskie prawo jazdy, nie będą musiały mieć dokumentu przy sobie i okazywać go podczas kontroli drogowej. Policjanci dane kierowców będą sprawdzać w Centralnej Ewidencji Kierowców. To kolejny ukłon w stronę kierowców. Już teraz nie muszą mieć oni przy sobie dowodu rejestracyjnego pojazdu i potwierdzenia polisy OC. Rząd z trzymiesięcznym wyprzedzeniem ogłosi, kiedy rozporządzenie o braku obowiązku posiadania przy sobie prawa jazdy wejdzie w życie.

Zmiana w dowodach rejestracyjnych

Przy wtórnym zakupie będzie można zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne

Kiedy nowe przepisy?

Na razie nowe przepisy zostały przegłosowane w piątek 24 lipca przez Sejm RP. Teraz trafią do Senatu RP. Jeśli zostaną przegłosowane poprawki, to ponownie nad ustawą pochyli się Sejm RP, a później będzie już ona czekała na podpis Prezydenta RP. Gdy przepisy zostaną opublikowane w Dzienniku Ustaw, to zaczną obowiązywać po około 3 miesiącach. Wyjątkiem jest brak obowiązku wydawania karty pojazdu oraz nalepki kontrolnej. Ten przepis wejdzie w życie dopiero po 24 miesiącach od opublikowania go w Dzienniku Ustaw.