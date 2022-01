Zmiana w pogodzie. IMGW ostrzega przed gwałtownymi zjawiskami

O tym, co czeka nas w pogodzie w najbliższych dniach, opowiedział w programie "Newsroom" WP synoptyk IMGW Mateusz Barczyk. Ekspert zapowiedział, że w nocy z czwartku na piątek zacznie wzmagać się wiatr. Jak wskazał, jego prędkość w porywach będzie osiągać do 70 km/h na Pomorzu. Dodał, że wichura będzie się nasilać i w piątek w ciągu dnia powieje już w całej północnej Polsce. Wiatr osiągnie prędkość nawet do 100 km/h nad morzem. Na pozostałych terenach północnej polski prędkość podmuchów sięgać będzie 80-90 km/h, a w pozostałej części kraju do 70 km/h. Poza porywistym wiatrem nastąpi również ocieplenie. W piątek w całym kraju średnia temperatura powietrza ma wynieść ok. 6 stopni Celsjusza.