Zmiana przewodniczącego w komisji ds. służb specjalnych. Znamy nazwisko

W komisji ds. służb specjalnych od 1995 roku obowiązywała zasada rotacyjności przewodniczącego komisji, jednak PiS usunęło tę zasada. W nawiązaniu do tego prowadzący program "Tłit" WP Patryk Michalski zapytał aktualnego przewodniczącego tejże komisji Marka Biernackiego, czy będzie powrót do wcześniejszych przepisów, ponieważ komisja regulaminowa dała zielone światło. Gość programu potwierdził, że ta zmiana będzie i to nawet jutro. Biernacki zwrócił uwagę, że jednym z podstawowych postulatów było doprowadzenie do kontroli służb specjalnych i dlatego ta rotacyjność przewodniczącego. Polityk PSL ujawnił, że nowym przewodniczącym będzie najprawdopodobniej Kazimierz Plocke z Koalicji Obywatelskiej. Biernacki powiedział także, że trwają pracę nad kodeksem pracy operacyjnej i likwidacją CBA. - Komisja otrzymała taki wstępnym projekt jeszcze przed przyjęciem przez rząd i opiniowaniem do przejrzenia i zwrócenia uwag ustawę o likwidacji CBA i o kodeksie pracy operacyjnym - dodał.

