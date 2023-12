Zmiana na czele służb specjalnych. Ekspert: mogło być gorzej

Tomasz Siemoniak został nowym koordynatorem służb specjalnych. Dr Witold Sokała, ekspert fundacji Po.Int, przyznał w programie "Newsroom WP", że, gdy usłyszał o tej nominacji, to się "trochę żachnął", bo “"doświadczenie pana Siemoniaka w tej branży jest bliskie zeru". - Natomiast potem sobie popatrzyłem i stwierdziłem, że mogło być gorzej - mówił Sokała. Zauważył, że Siemoniak ma zaufanie Tuska, jest "niewątpliwie inteligentny" i ma doświadczenie w sferze bezpieczeństwa, co może sprawić, że będzie dobrym koordynatorem służb. - Poczekamy zobaczymy. Poznamy go po owocach - podsumował.

