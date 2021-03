Zmiana czasu. Więcej zysków czy strat? Ekspert zabrał głos

Tomasz Rożek był gościem programu "Newsroom" Wirtualnej Polski. Dziennikarz naukowy został zapytany o to, czy aktualnie zmiana czasu ma sens. - Dzisiaj absolutnie żadnego. Wprowadza tylko i wyłącznie zamieszanie - odpowiedział rozmówca Agnieszki Kopacz. - Zdrowie i codzienne funkcjonowanie niezmiernie trudno jest policzyć, gdyby to były straty i zyski, które można w przysłowiowej "exelowej" tabelce zestawić, to rzeczywiście już może dawno byśmy tego nie mieli - powiedział dziennikarz i wskazał, że jego zdaniem zmiana czasu przynosi więcej strat. - Jest po prostu ogromne zamieszanie. Dwa razy do roku jest jakiś element komplikujący - dodał gość WP. - On może nie jest czymś takim, co spędza sen powiek - wskazał. - Ale jednak jakaś grupa osób czuje się źle, czuje się rozbita przez przesunięcie aktywności, snu i odpoczynku. Gdyby za tym ciągnęły się jakieś zyski, to ja bym to rozumiał. Ale tych zysków nie ma - powiedział Tomasz Rożek i stwierdził, że przy ich braku warto byłoby zrezygnować ze zmiany czasu.

Rozwiń