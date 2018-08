Zmiana czasu – decyzja o jej przyszłości zależy od Ciebie

Unia Europejska jeszcze do czwartku 16 sierpnia prowadzi konsultacje społeczne w sprawie zmiany czasu. W internetowej ankiecie pyta społeczeństwo całej wspólnoty o ich zdanie na temat przestawiania zegarków.

Zmiana czasu w Polsce obowiązuje od 1977 roku. (iStock.com)

Zmiana czasu – skąd ten pomysł

Pomysł na wprowadzenie zmiany czasu sięga I wojny światowe. Wówczas na terenie dzisiejszych Niemiec podjęto decyzję o wprowadzeniu systemu zmiany czasu dwa razy w roku. Przyczyny takiego postępowania należy szukać w ówczesnych kosztach związanych z korzystaniem z elektryczności. W XX wieku prąd wykorzystywany był głównie do oświetlania fabryk i mieszkań. Zmiana czasu pozwalała dłużej cieszyć światłem dziennym, a co za tym idzie zaoszczędzić na produkcji energii elektrycznej i żarówkach. Współcześnie nie ma to jednak znaczenia. Światło w wielu biurowcach i firmach włączone jest przez cały czas, a w domach korzystamy z żarówek energooszczędnych.

Zmiana czasu – dlaczego warto zrezygnować

Kto z nas nie cierpiał z powodu niewyspania w okresie przejścia z czasu zimowego na letni. Przemęczenie i dezorientacja dotykają wówczas wielu Polaków. Warto wspomnieć również o fali spóźnień do pracy związanych ze zmianą czasu. Na naszych drogach nie jest wtedy bezpieczniej niż zwykle. Wielu zmęczonychkierowców ma problem z utrzymaniem koncentracji, przez co często dochodzi do kolizji. Problem związany z tą tradycją jest jednak znacznie większy. Zamieszanie zaczyna panować m.in. na kolei. Aby pociąg przyjechał zgodnie z rozkładem niejednokrotnie musi stać przez godzinę w polu, zupełnie bez sensu. Problem mają również przedsiębiorcy zajmujący się handlem międzynarodowym. W trakcie zmiany czasu cierpią użytkownicy bankowości internetowej. Banki muszą ogłaszać specjalne przerwy techniczne, aby dostosować swój system do nowych realiów.

Zmiana czasu na zimowy - nie musi do niej dojść