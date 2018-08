Problemy kierowcy Macierewicza. Śledztwo potwierdza niewygodne fakty

Wraca sprawa wypadku z udziałem limuzyny Antoniego Macierewicza. Doniesienia, że jego kierowca nie miał uprawnień do kierowania samochodami Żandarmerii Wojskowej, pojawiały się od dawna. Teraz śledztwo potwierdza niewygodne fakty.

- Mam informacje, według których limuzyną należącą do Żandarmerii Wojskowej BMW serii 7 kierował nie funkcjonariusz ŻW, tylko bardzo dobry znajomy Antoniego Macierewicza, jego bliski kolega - mówił wówczas polsatnews.pl poseł PO Krzysztof Brejza. Podobne doniesienia płynęły także z innych źródeł. Media rozpisywały się na ten temat, ale MON nie udzielał żadnych wyjaśnień. Teraz wszystko zdaje się potwierdzać tę informację.

Śledztwo. Nowe informacje

Prokuratura podejrzewa, że zaufany kierowca Antoniego Macierewicza nie miał aktualnych uprawnień do kierowania ministerialną limuzyną, gdy doszło do słynnego wypadku - informuje Onet.

W śledztwie wyszły na jaw niewygodne dla pana Kazimierza fakty. Otóż, nie miał on żadnych szkoleń z poruszania się w kolumnie z Żandarmerią Wojskową. W momencie wypadku nie miał aktualnych uprawnień do kierowania ministerialną limuzyną. Tę kwestię wyłączono do oddzielnego śledztwa, które prowadzi dział wojskowy Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów.