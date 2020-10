Zmiana czasu 2020. Jak zmiana czasu wpływa na nasze zdrowie?

Zmiana czasu 2020. W październiku przechodzimy z czasu letniego na zimowy

Zmiana czasu nie pozostaje bez wpływu na nasze samopoczucie. Wiele osób ma poważny problem z dostosowanie się do zmian. Choć zwykle to zmiana czasu z zimowego na letni i strata jednej godziny w ciągu doby ma poważniejsze konsekwencje dla zdrowia, to jednak i przestawienie zegarków na czas zimowy w październiku nie jest bez znaczenia dla organizmu. Jak się okazuje, dodatkowa godzina w ciągu doby również może mieć wpływ na zdrowie.