Brytyjskie ministerstwo obrony odniosło się do informacji, która została podana w sobotę przez niezależny rosyjski kanał Astra na platformie Telegram. Zgodnie z tymi danymi, rosyjski samolot przypadkowo zrzucił dwie niekierowane bomby burzące FAB-250 nad wioskami w okolicach Biełgorodu. Pierwsza z bomb spadła na gospodarstwo we wsi Postnikow, a druga na ulicę we wsi Strieleckoje. W wyniku tego incydentu, konieczna była ewakuacja do 150 cywilów w promieniu 500 metrów.