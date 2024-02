Zmasowany atak z powietrza. Piloci Mi-8 odcięli konwoje od Awdijiwki

Kolejne problemy Rosjan po przejęciu Awdijiwki pod Donieckiem. Ukraińcy opuścili swoje pozycje na linii frontu w obwodzie donieckim w pobliżu Awdijiwki, jednak nie pozwalają Rosjanom o sobie zapomnieć. Kolejny raz armia Kijowa zaatakowała z powietrza rosyjskie konwoje z jedzeniem, bronią i amunicją, które były specjalnie wysłane do miasta w celu dostarczenia pomocy żołnierzom Putina. Wojskowi z Sił Powietrznych Ukrainy udostępnili nagranie, na którym można zobaczyć, jak przeprowadzany jest atak rakietowy z śmigłowca Mi-8 z perspektywy pilota. Salwa pocisków wystrzelana jest przez kolejnych pilotów, którzy po uderzeniu schodzą maszyną tuż nad ziemię i wystrzeliwują flary, by zmylić obronę i radary przeciwnika. Celem ataku były nowe rosyjskie pozycje w Awdijiwce, a także konwoje z zaopatrzeniem, bez których rosyjskie wojsko nie utrzyma okupowanych terenów. Tego typu ataków Ukraińcy zapowiadają więcej, dlatego Moskwa planuje zwiększyć obecność baterii przeciwlotniczych w obwodzie donieckim, co tylko potwierdza słowa gen. Syrskiego, który po wycofaniu się ukraińskich wojsk z miasta przekazał, że "walka o Awdijiwkę jeszcze się nie skończyła".