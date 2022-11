Zmasowany atak Turcji. To odwet za eksplozję w Stambule

Tydzień temu w niedzielę w samym centrum Stambułu w Turcji doszło do silnej eksplozji. W wyniku wybuchu zginęło sześć osób, a osiemdziesiąt jeden zostało poważnie rannych. Okazało się, że był to atak terrorystyczny przeprowadzony przez wojowników Partii Pracujących Kurdystanu (PPK), która uznana jest przez państwa UE i Stany Zjednoczone za organizację terrorystyczną. Potwierdziła to stołeczna policja, która kilka godzin po wybuchu zatrzymała Syryjkę Ahlam Albashir. Kobieta przyznała się do otrzymania rozkazu od milicji kurdyjskiej, działającej na terytorium Syrii. Tydzień później prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan wraz z ministerstwem podjęli decyzję o odwecie. Tym samym w późnych godzinach nocnych z niedzieli na poniedziałek przeprowadzono zmasowany atak na kurdyjskie cele w północnej Syrii, a także w północnym Iraku, gdzie w tym momencie przebywało kilku przywódców PPK wraz ze swoimi bojownikami. Turecki MON przekazał później, że "uderzenia lotnicze miały na celu samoobronę zgodnie z 51. artykułem Karty Narodów Zjednoczonych i były skierowane wyłącznie na terrorystów".