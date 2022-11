Ataki nie ustają. "Niebawem Rosjanie będą pod ścianą"

"Dopóki będą mieli rakiety, będą atakować Ukrainę"

Wojskowy zaznacza, że nie wiemy, jakie są zasoby rosyjskie, na jak długo ich starczy. - Rosja, działając w taki sposób, podkreśla swoją mocarstwową pozycję. Póki co pozostało im tylko to. W tle dalej buduje rezerwy - mówi. I dodaje: - Jedyne, co hamuje Rosję, to zasoby rakietowe. Nie mają jednak żadnych zahamowań, jeśli chodzi o ich użycie.