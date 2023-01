Zmarła Gina Lollobrigida - legendarna seksbomba i gwiazda włoskiego kina. Miała 95 lat

"Kiedy zagrałam w filmie ‘Najpiękniejsza kobieta świata’ o życiu sopranistki Liny Cavalieri, nie zostałam zdubbingowana. To ja śpiewałam, w co nikt nie wierzył. Amerykańskie gazety napisały: piękny głos, szkoda, że nie jej. Nawet Maria Callas zapytała mnie: czy to jest twój głos?" - podkreśliła.