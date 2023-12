Zmarła chwilę przed 93 urodzinami. Nie żyje Stanisława Pyjas

Według oficjalnej wersji przyczyną zgonu Stanisława Pyjasa był nieszczęśliwy wypadek. Mężczyzna miał spaść ze schodów. Jednakże, po wznowieniu śledztwa w 1991 roku, dowody wskazały na to, że Pyjas został brutalnie pobity, co doprowadziło do jego śmierci. Niestety, pomimo nowych dowodów, śledztwo zostało ponownie umorzone w 1999 roku z powodu braku możliwości zidentyfikowania sprawcy.