Zmarła Agnieszka Kotulanka, a internauci swoje. "Za dużo gorzały" - piszą. Serio? To jest wasza reakcja?

Zmarła Agnieszka Kotulanka, aktorka, która zmagała się z alkoholizmem. Przyczyny śmierci nie zostały oficjalnie podane, ale internauci wiedzą lepiej. "Wódka ją zabiła" – piszą, a my nie możemy nadziwić się narodowej ignorancji i braku wrażliwości.

Dziennikarze i fotografowie zachowywali się niczym współuzależnione żony i mężowie, którzy opanowani potrzebą kontrolowania uzależnionego, śledzą każdy jego krok. Wiadomo jednak, że rodzina robi to z troski i bezradności. Nie po to, by zdobyć dowody na "nikczemną pijaczkę", lecz z poczucia, że bez kontroli, ich świat rozsypie się na kawałki.

Media żerowały na tragedii i chorobie Agnieszki Kotulanki, a czytelnicy tylko czekali na kolejne zdjęcia. "Agnieszka Kotulanka znowu pije" to jeden z wielu tytułów, o które chora i jej rodzina mogliby mieć słuszne pretensje. Osoby uzależnione nie piją dla przyjemności, kaprysu czy z nudów. Piją, bo muszą. To nie jest usprawiedliwienie ich zachowania, ale nie jest też wina – to objaw choroby. Nieuleczalnej i śmiertelnej.

Jedną z rzeczy, której najbardziej brakuje alkoholikom i alkoholiczkom podczas terapii to szacunek do samych siebie. Jeśli otoczenie ocenia i traktuje ich równie źle, jak oni sami to robią, w niczym im to nie pomoże. Terapia, by była skuteczna, nie może być oparta wyłącznie na wyrzutach sumienia. Chory musi mieć w sobie choć minimalną chęć życia i sympatii do samego siebie, by chcieć sobie samemu pomóc.