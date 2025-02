Zmarł ks. Michał Czajkowski. Duchowny miał mroczną przeszłość

Ks. Michał Czajkowski, ceniony biblista i ekumenista, zmarł w wieku 90 lat. O śmierci duchownego poinformował Klub "Tygodnika Powszechnego" we Wrocławiu. "Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie" - napisano w komunikacie.

W 2006 roku "Życie Warszawy" ujawniło, że ks. Czajkowski przez wiele lat współpracował z SB pod pseudonimem "Jankowski". Po ujawnieniu tych informacji, duchowny przyznał się do winy i przeprosił, po czym usunął się z życia publicznego i zamieszkał we Wrocławiu.

W 2023 roku "Rzeczpospolita" opublikowała nowe informacje dotyczące ks. Czajkowskiego. Według dziennikarzy, duchowny miał być szantażowany przez SB, co skłoniło go do współpracy. Ks. Czajkowski zaprzeczył tym doniesieniom w rozmowie z "Rzeczpospolitą".