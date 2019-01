Zmarł Antoni Zambrowski. Opozycjonista PRL miał 85 lat

Nie żyje dziennikarz i publicysta Antoni Zambrowski - informuje portal niezalezna.pl. Był działaczem opozycji demokratycznej w PRL. W 2006 r. został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Antoni Zambrowski urodził się 27 stycznia 1934 roku w Warszawie. W 1958 r. dołączył do PZPR. 12 lat później został z niej wydalony za krytykę partii. Dodatkowo usunięto go z pracy na UW. Po dwóch latach został aresztowany przez SB, która zarzuciła mu organizowanie wiecu studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Celem było powiązanie uczestników akademickich protestów z rozgrywkami frakcyjnymi we władzach PZPR.