Zmarł Aleksander Sopliński. Miał 79 lat

- Składam wyrazy współczucia rodzinie. To niepowetowana strata dla lokalnej społeczności. Jako lekarz ginekolog witał wielu ciechanowian na świecie, a dziś to my z wielkim szacunkiem i wdzięcznością żegnamy jego. Przez blisko 50 lat aktywnie działał w ruchu ludowym, pracując dla samorządu i polskiego państwa. Był wzorem solidności, uczciwości i zaangażowania. Nie zdążyłem mu osobiście podziękować, myślałem, że będzie jeszcze ku temu okazja, bo to on tchnął we mnie pasję do publicznej i społecznej aktywności. Dziękuję teraz, dziękujemy Ci wszyscy za Twoje piękne życie - powiedział cytowany przez serwis ciechanowinaczej.pl prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.