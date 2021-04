Kolejna odsłona akcji "Obajtki". PSL ujawnia zarobki w państwowych spółkach

Obfite wypłaty w Spółkach Skarbu Państwa

Pod wpisem Ludowcy zamieścili grafikę, na której do każdego z "wybrańców" przyporządkowana została kwota, jaka zasiliła portfel danej osoby w latach 2016-2020. Na liście znaleźli się m.in. stryj prezydenta Andrzeja Dudy Antoni Duda (PKP Cargo), była współpracownica Daniela Obajtka Zofia Paryła (Lotos), były poseł PiS Wojciech Jasiński (Orlen i PKO BP) i sam Obajtek, który według wyliczeń PSL zarobił już w orlenie ok 4,5 mln złotych.

Według naszych wyliczeń od początku rządów PiS Obajtki pobrały już 210 mln złotych. Te pieniądze mogły pójść na edukację, nowe drogi lub walkę z COVID. Niestety, mierni, ale wierni władzy partyjni działacze zgarniają co roku miliony, które tak jak wszystko, co należy do Skarbu Państwa jest własnością polskich obywateli. - czytamy we wpisie.