Zły człowiek z bronią. Kto go wreszcie powstrzyma?

Po wejściu do budynku szkoły Ramos przeszedł dwoma krótkimi korytarzami, wszedł do klasy i zabarykadował się w środku, po czym zaczął strzelać do dzieci oraz dwóch nauczycieli znajdujących się w sali. Trwało to około dziesięciu minut. Według Christophera Olivareza, porucznika teksańskiego Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego, funkcjonariusze, którzy jako pierwsi zareagowali, nie byli dość liczni, by przedostać się przez barykadę do klasy. Zamiast tego ewakuowali dzieci i nauczycieli wybijając okna wokół szkoły.