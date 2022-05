Makabra w szkole w Teksasie. Szokujące ustalenia śledczych: "dzieci dzwoniły przez godzinę"

Makabra w USA. Są przeprosiny władz za działania policji

- Z tego co teraz wiemy, uważamy, że powinno dojść do wejścia (policjantów - przyp. red.) tak szybko, jak to tylko możliwe (...) Jeśli myślałbym, że to pomoże, przeprosiłbym - powiedział na piątkowej konferencji prasowej dyrektor.