Złożyli wniosek na własną zgubę. Poseł o grze PiS wokół Sienkiewicza

Poseł Michał Kobosko (Polska 2050-Trzecia Droga) ocenił w programie "Tłit", że wniosek o wotum nieufności wobec ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza okazał się “katastrofalny” dla samego PiS. - Ich wniosek stał się dla nas powodem, by przypomnieć co się działo za rządów PiS-u, jeśli chodzi o tzw. media publiczne, czy jeśli chodzi o funkcjonowanie ministerstwa kultury. Była to debata o najczarniejszych dniach Telewizji Polskiej, Polskiego Radia, Polskiej Agencji Prasowej pod rządami PiS-u i o tym, co trzeba teraz zrobić, jak trzeba będzie posprzątać, bo tam trzeba będzie zrobić porządki. Dziś to jest tylko gaszenie pożaru - stwierdził polityk. Zaznaczył, że trzeba je będzie przede wszystkim strukturalnie odpartyjnić.

Rozwiń