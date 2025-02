Złożył wniosek o zasiłek, taką odpowiedź usłyszał. Okazało się, że bezdomny jest milionerem

W toku postępowania ustalono, że jeden z oskarżonych, wraz ze wspólnikiem, znalazł bezdomnego w noclegowni i w 2021 r. zaprowadził go do notariusza. Tam mężczyzna podpisał dokumenty, które bez jego wiedzy uczyniły go właścicielem firmy. Wkrótce potem przedsiębiorstwo otrzymało duże finansowanie, co było możliwe dzięki podrobionemu dowodowi osobistemu bezdomnego, którym posługiwali się oszuści.