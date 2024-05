Złote strzały Ukraińców. Rosja nie miała szans

Generał Ołeszczuk podkreślił, że atak ten nie zakończył się sukcesem dla sił rosyjskich. Dzięki skoordynowanej akcji przeciwlotniczych jednostek rakietowych Sił Powietrznych oraz mobilnych grup strzeleckich Sił Obrony Ukrainy, udało się odparć atak. W akcji obronnej wykorzystano również specjalistyczny sprzęt do walki radioelektronicznej, co znacznie przyczyniło się do skuteczności działań.