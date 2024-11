Śmierć policjanta w Warszawie. Jest komunikat policji

W niedzielę rano policja opublikowała w swoich mediach społecznościowych komunikat, w którym apeluje o "powstrzymanie się od publicznego wydawania wyroków". "Na tym etapie zwracam się z prośbą do opinii publicznej, a szczególnie do tych, którzy noszą lub nosili mundur - o powstrzymanie się od komentarzy i negatywnego oceniania zarówno policjantów, biorących udział w zdarzeniu, jak i formacji" - czytamy m.in.

- W sumie w tej akcji brało udział czterech policjantów - ujawnił Szumiata. - Jeśli mamy informację, że jest mężczyzna, który jest agresywny, nie wiemy, czy nie jest np. pod wpływem narkotyków i do tego ma niebezpieczne narzędzie, tak jak w tym przypadku, to wiemy, że trzeba do tego podejść bardzo poważnie - tłumaczył.