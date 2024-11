Gwałt w Uberze w Warszawie. Kierowca nie zeznał ani słowa

Do zdarzenia doszło w nocy 17 listopada na ul. Erazma z Zakroczymia. 30-letnia kobieta wracała z imprezy, będąc pod wpływem alkoholu i leków . Kierowca Ubera, 42-letni obywatel Gruzji, miał wykorzystać jej bezradność. Jak poinformował prokurator Norbert Woliński z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, kierowca został zatrzymany przez policję.

Zarzut dotyczy wykorzystania bezradności innej osoby do obcowania płciowego, za co grozi od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia.