Zakaz grillowania? Jednoznaczna odpowiedź Polaków

Sezon na grilla zaczyna się w Polsce tradycyjnie wraz z majówką. To na ten okres wszystkie większe sklepy przygotowują specjalne oferty. W promocyjnych cenach można wtedy kupić nie tylko brykiet czy węgiel drzewny, ale też cały asortyment niezbędny do grillowania. Karkówka, kiełbasa, kurczak, boczek, warzywa, niezbędne akcesoria - wszystko jest do wyboru. Sklepy są dosłownie zalane towarem "grillowym".