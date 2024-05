Fatalna pogoda w długi weekend? Jest już prognoza na Boże Ciało

Pogoda na najbliższe dni

W piątek przewidziane jest zachmurzenie małe i umiarkowane w całym kraju, jednak w południowych regionach miejscami może się pojawić duże. W tych miejscach przelotnie popada a po południu możliwe burze z opadami do 15 mm. Temperatura będzie się wahać od 19 do 22 st. C. Chłodniej jest nad morzem i na terenach podgórskich. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, południowo-wschodni i wschodni. W szczytowych partiach gór porywy wiatru do 70 km/h.