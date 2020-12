Złote Lwy 2020 dla "Zabij to i wyjedź z tego miasta"

Złote Lwy 2020 - "Zabij to i wyjedź z tego miasta" z główną nagrodą

Złotymi Lwami uhonorowano animację "Zabij to i wyjedź z tego miasta" to opowieść o czasie i przemijaniu, której realizacja trwała 14 lat. Reżyser powraca w niej do lat dzieciństwa i młodości. Wspomina swoich rodziców i najlepszego przyjaciela Tadeusza Nalepę.

"Zabij to i wyjedź z tego miasta" to film to także sentymentalna podróż reżysera do Łodzi. Głosu postaciom użyczyli m.in. Andrzej Wajda, Irena Kwiatkowska, Gustaw Holoubek, Barbara Krafftówna i Krystyna Janda.