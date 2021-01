Żłobki i przedszkola tylko dla zaszczepionych?

Projekt zakłada, że jednym z kryteriów przyjęcia dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego będzie okazanie oświadczenia. To na nim znajdować miałoby się potwierdzenie posiadania przez dziecko kandydujące do przedszkola szczepień ochronnych lub zaświadczenie potwierdzające przeciwwskazania do szczepień, które przeprowadzane są zgodnie z harmonogramem wynikającym z obowiązujących przepisów.