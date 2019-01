Dzieci bez szczepień z mniejszymi szansami na miejsce w żłobku

Radni PO i PSL z Częstochowy przegłosowali uchwałę, według rodzice zaszczepionych dzieci dostaną dodatkowe punkty przy rekrutacji do państwowych żłobków. Podobne rozwiązanie przyjęli przed tygodniem radni z mazowieckiego Piastowa.

Jak podaje Polsat News, liczba odmów szczepień w Częstochowie przez ostatnie lata mogła wzrosnąć nawet dziesięciokrotnie. Uchwała rady miasta ma być jednym ze sposobów walki z tendencją do nieszczepienia dzieci. Zgodnie z nią, do publicznych żłobków w Częstochowie przyjmowane byłyby tylko zaszczepione dzieci. One też przy rekrutacji do publicznych przedszkoli mogłyby liczyć na preferencyjne warunki.