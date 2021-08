"Zlikwidowałby 500 plus". Rafalska komentuje słowa Tuska

Donald Tusk podczas internetowej transmisji, podobnie jak podczas spotkania z mieszkańcami Nakła nad Notecią, był pytany m.in. o program "Rodzina 500 plus". Lider PO wskazywał, że "za 500 plus nie wykształcimy swojego dziecka". - 500 plus nie pomoże matce znaleźć szybko atrakcyjnego miejsca pracy. Za 500 plus nie kupimy sobie fachowej, na wysokim poziomie opieki zdrowotnej - wyliczał.