Lider PO odpowiada na pytania internautów. "Nie będzie Tuska prezydenta"

Antyszczepionkowcy w Polsce. Tusk apeluje do Kaczyńskiego

Donald Tusk odniósł się także do kwestii antyszczepionkowców. - Wicepremier ds. bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński milczy, schował się do jaskini. Mamy do czynienia z zielonymi ludzikami, grupami ludzi, którzy gromadzą się w wojskowych mundurach. To przypomina sytuację na Białorusi. Nie wiemy, kto to jest, kto im pozwala na takie działania. Po to, żeby zastraszać ludzi? To jest skandal - podkreślił.